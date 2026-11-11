Giornata dei Caduti militari e civili nelle missioni di pace, Stefani ricorda il sacrificio dei veneti

VENEZIA (ITALPRESS) – “A nome di tutti i Veneti esprimo la più sentita vicinanza alle famiglie dei militari e dei civili che hanno dato la vita nelle missioni di Pace; ai Caduti invio un pensiero di gratitudine. Hanno trovato la morte nel corso di missioni internazionali a difesa di un bene assoluto, di cui il mondo ha sempre più bisogno”. È il pensiero del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, per la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” che si celebra il 12 novembre.

“Una giornata che ci vede coinvolti come comunità – aggiunge il presidente Stefani -. Tra coloro che sono onorati in questa ricorrenza non mancano i veneti. Penso ad alcuni come il colonnello pilota Enzo Venturini, uno degli “Eroi di Podrute” la cui famiglia risiede a Treviso e abbattuto nel 1992 insieme ai suoi compagni mentre era impegnato nella ex Jugoslavia con la Missione di Monitoraggio della Comunità Europea. Penso anche all’alpino Matteo Miotto di Thiene, caduto in Afganistan, o ancora a una penna nera, Davide Casagrande di Belluno, morto in Iraq come il lagunare Matteo Vanzan di Dolo e il maresciallo dei Carabinieri, Enrico Frassanito, originario di Padova e vittima di attentato a Nasiriyah”.

“Sono solo alcuni nomi che insieme a quelli di tanti altri fanno risaltare un grande contributo di vite alla causa della pace – conclude Stefani -. Persone da non dimenticare perché meritano la nostra riconoscenza”

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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