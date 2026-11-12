Bond “L’aglio bianco polesano DOP sta attraversando una fase delicatissima, a rischio un’eccellenza del Polesine”

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’aglio bianco polesano DOP sta attraversando una fase delicatissima: negli ultimi anni si sono registrate perdite economiche importanti a causa dello svuotamento dei bulbi durante la conservazione in magazzino, ma anche per una qualità del prodotto che in campo risente di problemi di vigoria, pezzatura e condizioni climatiche sempre più difficili. E’ una situazione che rischia di indebolire una filiera che rappresenta una delle identità agricole del Polesine. Dobbiamo intervenire prima che queste criticità diventino strutturali e compromettano il futuro della produzione”. L’assessore regionale all’Agricoltura Dario Bond lancia l’allarme sulla situazione critica della DOP polesana, annunciando un progetto sperimentale da 20.000 euro dal titolo “Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco”, che avvia un percorso di ricerca e selezione del materiale vegetale più sano e performante, in collaborazione con Veneto Agricoltura.

“Il problema – spiega Bond – riguarda anche il progressivo impoverimento sanitario del materiale utilizzato per la riproduzione. Attualmente il comparto fa riferimento a un’unica varietà ufficialmente iscritta a registro e molte aziende ricorrono quindi a ecotipi locali autoprodotti, reimpiegando nel tempo il proprio materiale di moltiplicazione. Senza adeguati controlli e risanamenti, questo sistema può favorire l’accumulo di virus e patogeni fungini, con conseguenze sulla crescita delle piante, sulla qualità dei bulbi e soprattutto sulla loro capacità di conservarsi. A questo si aggiungono gli effetti delle anomalie climatiche. Per aiutare le aziende ad affrontare questa criticità, avviamo la ricerca per proteggere la produzione”.

Il progetto avrà una durata di sei mesi, con conclusione prevista entro il 30 aprile 2027, e sarà realizzato da Veneto Agricoltura attraverso il Centro Sperimentale Po di Tramontana. Il lavoro partirà direttamente dalle aziende agricole polesane, dove saranno raccolti e catalogati i bulbi che presentano le caratteristiche migliori per conformazione, pezzatura, consistenza, colore e capacità di conservazione.

I bulbilli selezionati saranno quindi messi a dimora in appositi campi sperimentali, dove verranno monitorati il germogliamento, la vigoria vegetativa e le performance produttive. Alla raccolta saranno valutate la resa, la distribuzione della pezzatura e la qualità merceologica dei bulbi. Parallelamente, attraverso analisi diagnostiche e molecolari, sarà verificata la presenza di patogeni virali e fungini, per comprendere quanto incidano sul deperimento delle piante e sul fenomeno dello svuotamento durante lo stoccaggio.

“Vogliamo individuare gli ecotipi che dimostrano le migliori caratteristiche agronomiche e una maggiore resistenza alle problematiche sanitarie – prosegue Bond -. Il passaggio successivo sarà creare le condizioni per selezionare e propagare materiale vegetale sano, ponendo le basi per un futuro percorso di risanamento clonale e per la disponibilità di semente di qualità. L’obiettivo è di avere meno prodotto perso in magazzino e maggiore stabilità delle rese”.

Il progetto rappresenta una prima fase di un percorso più ampio: nel 2027, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, potranno essere sviluppate analisi genomiche più approfondite e procedure di risanamento in vitro attraverso termoterapia. “L’Aglio Bianco Polesano ha conquistato nel 2010 il riconoscimento europeo DOP grazie alle sue caratteristiche e al legame profondo con il territorio rodigino. Quel patrimonio e quella qualità vanno tutelati per consentire alle aziende di lavorare con prospettive economiche solide”, conclude Bond.

– Foto Regione Veneto –

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