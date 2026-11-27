Autobrennero. ad Cattoni “Obiettivo un’autostrada a zero emissioni e zero incidenti”

Autobrennero. ad Cattoni “Obiettivo un’autostrada a zero emissioni e zero incidenti”

MILANO (ITALPRESS) - Autostrada del Brennero S.p.A. punta a trasformare l'asse dell'A22 nel primo "Green Corridor" d'Europa, un'infrastruttura a zero emissioni e zero incidenti fondata su un'integrazione sistemica tra gomma, ferro, acqua e aria. A tracciare la rotta è l'amministratore delegato della società concessionaria, Diego Cattoni, in un'intervista rilasciata all'Agenzia Stampa Italpress. trl/gsl