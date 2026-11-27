Abodi “Sport e giovani nel pacchetto misure a supporto Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) - “È importante dare una continuità di relazioni e che sport e giovani facciano parte del pacchetto di misure a supporto del dramma che sta vivendo l'Ucraina perché si possa andare oltre e convergere verso la pace. Ma al di là delle misure finanziarie e anche dei supporti militari credo che quello che stiamo facendo attraverso lo sport e le politiche giovanili rappresenti un elemento essenziale. Le relazioni umane che si sono create anche con il mio collega Matvii Bidnyi rappresentano un segnale di vicinanza costante che si protrae nel tempo”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine dello Youth Forum Global Coordination and Democratic Resilience, dedicato al confronto tra istituzioni organismi di rappresentanza giovanile e realtà associative di Italia e Ucraina. mec/glb/gtr