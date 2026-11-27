Robot umanoidi, Taisch “L’Europa non perda il treno, le imprese vanno sostenute”

MILANO (ITALPRESS) - L'Italia e l'Europa non possono permettersi di perdere un altro treno tecnologico, quello dei robot umanoidi. Lo ha affermato Marco Taisch, presidente di MADE – Competence Center Industria 4.0, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Secondo Taisch, la sfida non riguarda soltanto la produzione della parte fisica delle macchine. “Il vero passaggio tecnologico oggi non è più produrre il corpo di questi robot, che ormai si può acquistare: il valore aggiunto è insegnare loro a fare ciò che vogliamo”. Una singola piccola impresa, però, non avrebbe la scala né la capacità di investimento per affrontare da sola l'addestramento. Da qui la proposta di una “palestra”, luogo in cui le aziende italiane condividano capacità di calcolo e, guidate da coach, formino insieme i diversi umanoidi. Un percorso già intrapreso da Stati Uniti e Cina. “Questa è un'operazione di Governo, di Paese, di Europa”, ha sottolineato Taisch, perché la sfida tecnologica diventa “economica e di sopravvivenza” per il sistema industriale. sat/gsl