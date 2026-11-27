Abodi “Decisione Cio su reintegro russi merita confronto”

ROMA (ITALPRESS) - “Ho chiesto e trovato piena adesione, soprattutto nel Commissario Micallef, che venga organizzato un incontro a Bruxelles con i vertici del Cio. Perché, nel rispetto dell'autonomia, quello che è stato deciso, così come è stato fatto dal Comitato Internazionale Paralimpico prima delle Paralimpiadi di Milano Cortina, merita un confronto perché ognuno ha il suo ruolo di competenza, ma noi abbiamo diritto e dovere di esprimerci e anche di essere ascoltati in qualche maniera”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dello Youth Forum Global Coordination and Democratic Resilience, dedicato al confronto tra istituzioni organismi di rappresentanza giovanile e realtà associative di Italia e Ucraina, parlando della decisione del Cio di revocare la sospensione del comitato olimpico russo. “Sono decisioni unilaterali delle quali non conosciamo le motivazioni, anche perché mi sembra che non sia cambiato nulla rispetto a quanto è successo a partire dal febbraio 2022, quando tra Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino è iniziata l'aggressione che continua, anzi intensifica il suo impatto, e quindi quella rottura della tregua olimpica continua a produrre i suoi effetti. Per quanto tutti auspichiamo la pace, riteniamo che la pace si persegue anche rispettando il dolore del popolo ucraino”, ha aggiunto Abodi. mec/glb/gtr