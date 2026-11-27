InJob cresce a 2 cifre, Ceo Ronchi “Verso i 40 Career Center in Italia”

MILANO (ITALPRESS) - Un'azienda nata 25 anni fa a Verona che oggi conta 230 dipendenti interni e gestisce quotidianamente oltre 2.500 lavoratori, di cui il 25% con contratto a tempo indeterminato. Injob, agenzia per il lavoro e società di consulenza HR a 360°, traccia il bilancio della sua crescita ed evidenzia le prospettive del mercato del lavoro italiano in un'intervista alla Ceo Enrica Ronchi all'agenzia di stampa Italpress. Entrata a far parte del gruppo Vogroup, la realtà ha registrato negli ultimi anni una crescita a due cifre, superando il trend medio di settore che si attesta attorno al 6,3%. "Siamo passati da 14 a 40 Career Center previsti a gennaio, raddoppiando il fatturato e l'Ebitda e portando valore a un'azienda che aveva già un grande potenziale", dichiara Ronchi. trl/gsl