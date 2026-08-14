Aurigemma in visita ai Carabinieri di Fidene, al carcere di Rebibbia e al Pronto Soccorso del San Giovanni

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha svolto oggi una serie di visite istituzionali presso la Stazione Carabinieri di Fidene, la Casa circondariale di Rebibbia e il Pronto Soccorso del San Giovanni, per portare un ringraziamento personale e la vicinanza dell’Istituzione a tutte le persone che, nonostante le festività, assicurano la piena operatività dei servizi sul territorio. “Anche a Ferragosto – ha dichiarato il Presidente Aurigemma – il Lazio non si ferma. In questi giorni è ancora più evidente quanto siano fondamentali il lavoro, la responsabilità e la presenza quotidiana di chi garantisce la sicurezza, l’assistenza e il funzionamento dei servizi essenziali per la nostra comunità, soprattutto per chi rimane in città e ha bisogno di risposte e tutela”. Nel corso degli incontri, Aurigemma ha rivolto parole di apprezzamento al personale delle forze dell’ordine e a tutte le figure impegnate nella sicurezza e nella viabilità, a chi opera nell’assistenza e nella sanità, ai lavoratori che assicurano la logistica e l’accoglienza, oltre alle professionalità impegnate nelle strutture di competenza dell’amministrazione penitenziaria.

“Desidero esprimere il mio riconoscimento più sincero e quello dell’intero consiglio regionale – conclude Aurigemma – a chi in questi giorni svolge turni e mansioni che richiedono impegno, competenza e umanità. Il servizio che garantite non è scontato: è un riferimento concreto per i cittadini e per l’intera comunità”.

– foto ufficio stampa Consiglio Regionale del Lazio –

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