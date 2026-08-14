Sequestrato a Roma mezzo chilo di sostanze stupefacenti, un arresto

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito del dispositivo permanente di controllo del territorio nelle aree urbane della Capitale, hanno sequestrato circa un mezzo chilo di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito in Via Carlo Emanuele I dai militari del Gruppo Pronto Impiego di Roma, i quali hanno intercettato un uomo dopo che lo stesso, alla vista della pattuglia dei “Baschi Verdi”, aveva tentato di sottrarsi al controllo disfandosi repentinamente di uno zaino.

La perquisizione immediata del bagaglio ha consentito di rinvenire circa 81,5 grammi di hashish e 43,5 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte per la commercializzazione, insieme a un bilancino di precisione. In ragione della flagranza di reato, le attività di polizia giudiziaria sono state estese all’abitazione dell’indagato. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di individuare e sottoporre a sequestro ulteriori 301 grammi di hashish e 64 grammi di marijuana. Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 490 grammi di sostanze stupefacenti, oltre al materiale strumentale alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi.

– foto da video Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).