Un incendio causa una esplosione in una fabbrica di munizioni alle porte di Roma

COLLEFERRO (ROMA) (ITALPRESS) – Incendio ed esplosione allo stabilimento dell’ex Simmel Difesa, a Colleferro. La forte esplosione, sentita a diversi chilometri di distanza, è seguita a un incendio divampato.

Secondo quanto riferiscono i carabinieri, l’esplosione è avvenuta alla Knds Ammo Italy di Colleferro, ex Simmel Difesa. Al momento l’incidente sembrerebbe essersi verificato nel reparto della pressatura dell’esplosivo. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche i carabinieri di Colleferro e del Nucleo Investigativo di Frascati per le indagini.

Non mancherebbe nessuno all’appello dei pochi dipendenti presenti oggi. L’area occupata dall’azienda é molto vasta e pare che l’esplosione non abbia provocato feriti.

-Foto di repertorio Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).