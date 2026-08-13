A fuoco La Rambla beach di Maccarese sul litorale romano

ROMA (ITALPRESS) – Un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 10 di questa mattina presso lo stabilimento La Rambla di Maccarese, provocando danni alla struttura. L’incendio è ancora in corso e i Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme, al fine di evitare che il rogo possa ulteriormente propagarsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, i Carabinieri e la Misericordia di Fiumicino, impegnati nelle attività di supporto e nella messa in sicurezza dell’area. Non ci sono rallentamenti alla viabilità.

In seguito saranno effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni riportati.

-Foto account X Vigili del Fuoco-

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