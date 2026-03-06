Aurigemma “Corsi gratuiti di guida sicura finanziati dalla Regione”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è intervenuto oggi presso la Fiera di Roma per sottolineare l’importanza strategica della sicurezza stradale, con un focus particolare sull’investimento della Regione Lazio nei corsi di guida sicura destinati ai giovani. “La sicurezza dei nostri ragazzi al volante non è solo una priorità amministrativa, ma una missione di civiltà”, ha dichiarato il Presidente Aurigemma. “Ogni vita spezzata sulla strada è una sconfitta per l’intera comunità. Per questo motivo, il Consiglio Regionale ha scelto di investire con convinzione in percorsi formativi di guida sicura: verranno finanziati 1000 corsi di guida sicura per i ragazzi dai 18 ai 21 anni. Non si tratta di una semplice spesa, ma di un investimento ad alto valore sociale, economico e culturale che mira a ridurre drasticamente l’incidentalità e il numero delle vittime”. Durante il suo intervento, il Presidente ha evidenziato come la prevenzione sia la chiave per il cambiamento: “Formare un giovane guidatore significa fornirgli gli strumenti tecnici e la consapevolezza necessari per gestire le emergenze e rispettare la vita, propria e altrui. Sotto il profilo economico, ridurre i sinistri stradali significa anche alleggerire la pressione sul nostro sistema sanitario. Ma è soprattutto sotto il profilo culturale che vogliamo agire: guidare con prudenza deve diventare un valore identitario per le nuove generazioni. Il Lazio vuole essere un modello di riferimento nelle politiche per la sicurezza stradale”, ha concluso Aurigemma.

“Continueremo a sostenere e finanziare queste iniziative, convinti che l’educazione e la formazione siano le armi più efficaci per proteggere il futuro dei nostri giovani. La strada deve essere un luogo di incontro e di mobilità, mai più di tragedia”. L’iniziativa promossa dalla Regione Lazio ha già coinvolto numerosi ragazzi su tutto il territorio regionale, confermando l’efficacia di un modello che unisce teoria e pratica per una guida consapevole e responsabile.

– foto ufficio stampa Consiglio Regionale del Lazio –

(ITALPRESS).