L’attore Davide Iacopini in terapia intensiva: è stato aggredito e preso a calci mentre era in monopattino

ROMA (ITALPRESS) – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, in terapia intensiva con prognosi riservata, l’attore Davide Iacopini, 42 anni. Sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino.
E’ accaduto lunedì sera in via Barrilli, nel quartiere XII Gianicolense. Iacopini, noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, è caduto andando a urtare contro un’auto in sosta.
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, al momento contro ignoti.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]