ROMA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini è uscito di scena ai quarti di finale dall'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il tennista romano, numero 59 del mondo, si è arreso contro l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking internazionale e terzo favorito del tabellone, col punteggio di 6-1 7-6 (4).

In semifinale De Minaur attende il vincente della sfida fra l’azzurro Jannik Sinner e il kazako Aleksandr Bublik, in programma nel pomeriggio. A chiudere la giornata di Vienna e il programma dei quarti di finale, poi, stasera, Lorenzo Musetti. Il toscano, in cerca del pass per le Atp Finals di Torino, se la vedrà per un posto in semifinale contro il francese Corentin Moutet.

AUGER-ALIASSIME SI RITIRA NEI QUARTI A BASILEA, MUSETTI VEDE LE FINALS

Felix Auger-Aliassime si è arreso ai quarti di finale nel torneo di Basilea. Una “buona notizia”, quindi, per Lorenzo Musetti, in chiave caccia all’ultimo posto per le Atp Finals di Torino. L’azzurro nella classifica Race live è ottavo ed è seguito proprio dal canadese. Al “Master” di fine anno accedono i primi otto e ora il toscano, in gara questa sera nei quarti di finale di Vienna, vede l’obiettivo sempre più vicino. Nello “Swiss Indoors”, Atp 500 dotato di un montepremi totale pari a 2.523.045 euro che si disputa sul veloce indoor di Basilea, Auger-Aliassime, 12 del ranking Atp e quinto favorito del seeding, nel match dei quarti di finale, contro lo spagnolo Jaume Munar, è stato costretto al ritiro, per problemi fisici, al termine del primo set, perso con lo score di 6-3.

