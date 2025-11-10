Atalanta, è ufficiale: Ivan Juric esonerato

BERGAMO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: l’Atalanta ha reso noto che Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio. “Atalanta BC – si legge in una nota – ringrazia Ivan Juric e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
