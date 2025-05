Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, 22 arrestati a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, ha dato esecuzione a due ordinanze con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto l’applicazione di misure cautelari, complessivamente, a carico di ventidue persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

Per 17 è stata prevista la custodia in carcere, mentre per gli altri cinque gli arresti domiciliari. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da due distinte attività investigative (denominate “Curly” e “Murales”), condotte dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Palermo e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

