BARI (ITALPRESS) – Tutti i principali comparti economici pugliesi sono in grave crisi, accomunati dall’aumento significativo dei costi di produzione e della riduzione dei prezzi in campo. A tutto questo si aggiungono le diverse calamità atmosferiche che hanno impattato sulla regione. E’ questa la denuncia mossa dal presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzaro questa mattina a Bari dal palco di “Il coraggio di cambiare”, assemblea pubblica della confederazione regionale a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. “C’è una sfida complessiva – ha affermato il ministro – che riguarda la politica agricola comune a livello europeo per la futura programmazione sulla quale penso sia necessario lavorare anche con delle proposte a livello nazionale. Il ministro Lollobrigida e il governo sono già impegnati su questo fronte e sarà uno degli elementi decisivi del contributo che l’Italia darà nei prossimi mesi anche in funzione delle scelte che complessivamente dovranno

Anche per questo, nelle “proposte di revisione del Pnrr – ha aggiunto – abbiamo inserito alcuni elementi che sono stati fortemente richiesti dalle organizzazioni di categoria, penso per esempio al tema del finanziamento dei contratti di filiera, sul quale con il ministro Lollobrigida stiamo lavorando in perfetta sinergia ed è in atto il confronto con la commissione europea che proprio nei prossimi giorni ci auguriamo che possa concludersi”.

Il ministro si è poi soffermato sul tema Xylella, “sul quale – ha affermato – si potrebbero aprire tanti elementi di discussione e di polemica, che penso sia meglio evitare. Il governo è impegnato su questo fronte per cercare di dare anche una risposta organica. Il tema non è solo di carattere agricolo, è anche sociale, culturale e identitario per quello che l’ulivo ha rappresentato e rappresenta per il nostro territorio e per la nostra regione. Bisognerà quindi intervenire in modo organico, con un piano complessivo che possa guardare a una rigenerazione del territorio. E’ un tema sul quale il governo darà risposte chiare, mi auguro in sinergia con tutte le istituzioni”. Fitto ha infine sottolineato che il governo intende attestarsi “ai numeri veri, quelli che si conoscono”, e lavorare “per poter avere una risposta chiara e per immaginare degli interventi che vadano in una direzione di una correzione sia per i fondi per l’agricoltura, sia più in generale l’utilizzo dei fondi europei” e ha negato la possibilità di istituire una Zona Agricola Speciale, poichè “stiamo lavorando sulla Zes unica per il Mezzogiorno”.

Il presidente Giansanti si aspetta invece che il Governo dia “una risposta agli agricoltori. Noi – ha affermato – in questi anni abbiamo perso tempo ma soprattutto produzione e rischiamo di perdere il sistema delle imprese. I nostri imprenditori devono ripartire, avere l’opportunità di avere il Governo dalla loro parte, come è giusto che sia, per andare a individuare le risorse da stanziare per i nuovi investimenti, per definire il percorso di espianto e soprattutto per dare la possibilità alle imprese di tornare a occupare personale che ovviamente darebbe un valore non solo economico ma anche sociale alla ripresa della Puglia e del sud”. “Oggi – ha aggiunto – abbiamo una perdita in valore d’acquisto delle risorse attribuite relativa all’inflazione e quindi le risorse sono già minori rispetto alle precedenti, oltre al taglio del budget europeo che destina ancora meno risorse. Questa volta lo sforzo che Regione Puglia, con i suoi imprenditori e il sistema delle imprese, insieme all’amministrazione regionale, deve fare è quello di destinare queste risorse agli imprenditori in maniera chiara e trasparente”.

