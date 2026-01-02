Assegnati 51,87 milioni a sostegno del trasporto pubblico locale in Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con lo stanziamento di ulteriori 51,87 milioni di euro dal Fondo Nazionale Trasporti, la Regione conferma il forte impegno nel garantire la qualità e continuità del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare. Grazie al lavoro svolto in sede di Conferenza delle Regioni, queste risorse andranno ad integrare i fondi già erogati nel corso dell’anno, portando l’investimento complessivo per il 2025 a 311,52 milioni di euro. Si tratta di un’importante dotazione di risorse a sostegno delle 29 aziende affidatarie dei servizi del tpl. Il nostro obiettivo resta tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini veneti e rispondere con puntualità alle esigenze di collegamento del territorio”. Lo ha detto l’Assessore regionale ai Trasporti e mobilità, Diego Ruzza, con riferimento al provvedimento con il quale sono state ripartite ed impegnate le risorse del Fondo Nazionale per il trasporto pubblico locale trasferite al Veneto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a titolo di saldo per l’esercizio 2025.

“Nel dettaglio – ha spiegato l’Assessore Ruzza -, si tratta di 51.877.217,49 euro così ripartiti per provincia: 21.090.693,60 euro andranno a Venezia, 2.612.626,97 a Belluno, 7.849.432,03 a Padova, 2.163.917,95 euro a Rovigo, 5.517.752,60 euro a Treviso, 7.245.063,93 euro a Verona, 5,3 milioni di euro a Vicenza. Un’assegnazione capillare di risorse per garantire la migliore operatività possibile dei servizi sull’intero territorio regionale per un sistema di mobilità sempre più efficiente e connesso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).