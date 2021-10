ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – “Desidero rispondere a tutte le persone scese in piazza e al Direttivo del Circolo, che hanno organizzato il Sit in di protesta per reclamare contro la Giunta Comunale al fine della riapertura del Centro medesimo.

Mi preme assicurare che, da parte mia e da parte dell’ Amministrazione Comunale, vi è la reale intenzione di riaprire il Centro Anziani, che ritengo rivesta enorme importanza in quanto punto di aggregazione per gli anziani e non solamente”. Lo ha dichiarato il sindaco di Assago Lara Carano, la quale ha aggiunto: “Desidero, in merito, precisare che il Centro è stato chiuso durante la pandemia per motivi di sicurezza legati alla salvaguardia della salute degli anziani ed, inoltre sottolineare che esso non è stato più riaperto perché la vecchia gestione non era conforme alle normative del terzo settore, per cui la gestione del bar e le altre attività del Centro devono essere maggiormente regolamentate”.

“Per tale motivo – nostro malgrado – abbiamo dovuto chiudere il Centro, che intendiamo riaprire nel breve periodo, rendendolo conforme alla suddetta normativa. E’ in corso l’indizione di una manifestazione di interesse, attraverso un bando, al fine di trovare una gestione che sia in regola con le normative del terzo settore e che abbia le caratteristiche necessarie a garantire la conformità alle norme vigenti di una struttura di enorme rilievo per Assago – ha sottolineato Carano -. Desidero sottolineare che è nell’interesse degli anziani e dei loro cari garantire che il luogo in cui essi trascorrono gran parte del loro tempo sia pulito e gestito in adesione alla normativa previstam

‘Senior Lives Matter! Le vite degli anziani valgono’ è lo slogan della protesta. Affermo, con vigore, che esso è anche il mio slogan perché amo gli anziani, ritenendo, altresì, inestimabile il valore che essi rappresentano per la società e per Assago.

Nel ruolo di Sindaco, ma soprattutto, come donna, sostegno che gli anziani rappresentano non solo un valore, ma anche una pietra miliare della nostra società. Senza alcun dubbio il mio impegno prioritario è rivolto, affettuosamente, agli anziani”.

