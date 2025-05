CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale, sotto la presidenza di Alessandra Todde, ha adottato oggi una lunga serie di delibere. Su input della governatrice, oltre all’approvazione della prima versione del Piano di Comunicazione 2025-2027, la Giunta ha preso atto della sottoscrizione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Regione Sardegna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recependo i contenuti della delibera CIPESS di gennaio 2025, che assegna le risorse del FSC 2021-2027 e del Fondo di rotazione.

Tra i principali interventi previsti figurano la Scuola Forestale di Nuoro, la realizzazione di una struttura socio-sanitaria a Oliena, la strada di accesso al Laboratorio dell’Einstein Telescope e la ristrutturazione della diga Minghetti. La Giunta ha anche fornito le prime indicazioni attuative e organizzative per l’Accordo, individuando il Direttore generale della Presidenza come responsabile unico e rappresentante regionale nel Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza.

Su proposta della presidente Todde è stata poi nominata la dottoressa Giovanna Luisa Lupinu come rappresentante della Regione nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara. In materia di cooperazione internazionale e con i Paesi in via di sviluppo, l’Esecutivo ha definito gli indirizzi attuativi e i criteri per i contributi per il triennio 2025-2027, incaricando il Servizio dei supporti direzionali della Direzione generale della Presidenza di avviare le procedure per la concessione dei contributi attraverso un avviso pubblico. Inoltre, congiuntamente agli assessori dei Lavori pubblici e della Sanità, la presidente Todde ha promosso la riprogrammazione delle economie disponibili nell’ambito del PSC 2000-2020 per un ammontare di 48,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio, su proposta dell’assessore Giuseppe Meloni, sono state approvate varie delibere e variazioni di bilancio, tra cui quelle per la catalogazione dei parchi e giardini storici della Sardegna, campagne promozionali per valorizzare attrattori turistici, il finanziamento del personale assorbito dagli enti locali a seguito della soppressione delle IPAB, la realizzazione di progetti di inserimento socio-lavorativo per persone con disabilità, incentivi tecnici al personale coinvolto nella proroga dei servizi IP per le Pubbliche Amministrazioni e il sostegno all’istruzione primaria e secondaria con attenzione ai gruppi svantaggiati. Nel quadro della Programmazione Territoriale, sono state destinate risorse per i progetti “Marghine al centro” (16,368 milioni di euro) e “La sapienza del villaggio” (19,265 milioni).

Inoltre, nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027 sono state approvate le direttive per il sostegno agli investimenti delle imprese, razionalizzando l’offerta e semplificando le procedure. È stato infine approvato il bilancio della SFIRS al 31 dicembre 2024: la società ha confermato una buona tenuta economico-finanziaria, chiudendo l’esercizio con un utile netto di 643.624 euro, in leggera flessione rispetto all’anno precedente (686.091 euro), risultato conseguito in un contesto di rafforzamento della liquidità (11,6 milioni), grazie in particolare all’incasso di crediti pregressi verso la Regione.

In ambito ambientale, su proposta dell’assessora Rosanna Laconi, la Giunta ha approvato la nascita della prima linea ferroviaria a idrogeno ad Alghero, il rinvio al 31 ottobre 2025 dell’avvio dei lavori forestali relativi all’annualità 2024, l’approvazione di una variante per un impianto di trattamento rifiuti a Prato Sardo e la proroga per l’attività estrattiva nella cava di ignimbrite a Su Narboni. È stata anche approvata la procedura “ex post” per un progetto del mangimificio della Cooperativa Produttori Arborea, volto a migliorare la funzionalità dello stabilimento. In Agricoltura, su proposta dell’assessore Gian Franco Satta, è stata confermata la partecipazione istituzionale della Regione Sardegna al Vinitaly 2026, prevista a Verona ad aprile, con circa 80 aziende partecipanti e una spesa stimata di 1,5 milioni di euro. Per quanto riguarda i Lavori pubblici, su proposta dell’assessore Antonio Piu, la Giunta ha destinato 2 milioni di euro per il secondo lotto dei lavori di ripristino della diga di Medau Zirimilis, danneggiata dall’alluvione dell’ottobre 2024.

In ambito Lavoro, l’assessora Desiré Manca ha presentato il Piano triennale e il programma annuale per l’emigrazione 2025/2027, nonché il programma annuale per l’immigrazione 2025, con l’obiettivo di tutelare e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna. In ambito sanitario, la Giunta ha recepito l’accordo nazionale del 2023 sull’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, incaricando le ASL di costituire équipe multidisciplinari e attivare servizi di prelievo per l’Istituto penale minorile. Sono state assegnate risorse alle ASL per la campagna di profilassi contro la Blue tongue, con una ripartizione di 650.000 euro. Sono stati approvati i contributi 2025-2026 per i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza, con 240.000 euro destinati all’accoglienza in emergenza e 100.000 euro agli orfani speciali. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è stato incaricato per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini contro la Blue tongue fino al 2027, ed è stato definito l’uso del contributo regionale per le sue attività veterinarie e di prevenzione.

All’ARES è stato attribuito il compito di attuare i flussi informativi SIOC e SIAP, finanziati con quasi 500.000 euro, nell’ambito del PNRR. Sono state approvate le linee guida per l’attivazione di 50 Case della comunità e 13 Ospedali di Comunità entro marzo 2026, con una sperimentazione da concludere entro il 2025. Infine, è stata avviata la revisione dei criteri per il rilascio del parere di compatibilità e verifica di funzionalità per le strutture ambulatoriali, con l’obiettivo di favorire una maggiore competitività e libera scelta per i cittadini. Infine, nel settore dei Trasporti, su proposta dell’assessora Barbara Manca, la Giunta ha approvato un disegno di legge per recepire la normativa nazionale sul noleggio con conducente (NCC), con una transizione graduale dal foglio di servizio cartaceo a quello elettronico, in modo da evitare disservizi soprattutto nelle aree con scarsa connettività, tenendo conto delle specificità territoriali della Sardegna.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).