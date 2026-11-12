Artigiani, Ferrazza “Il contatto diretto è fondamentale per tramandare i mestieri”

MILANO (ITALPRESS) - "L'artigianalità è un mondo tutto da scoprire, che conserva un fascino e un profumo difficili da trovare in altri contesti. Ai giovani dico di andare dagli artigiani, conoscere le loro realtà, imparare e "rubare" il mestiere, perché quello che inizialmente può essere un lavoro può trasformarsi in una grande passione". Lo ha detto Veronica Ferrazza, artigiana della Coltelleria Ferrazza, sottolineando l'importanza del contatto diretto tra le nuove generazioni e il mondo artigiano, a margine del Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia. "Il rapporto con l'artigiano è fondamentale, perché è proprio attraverso il confronto e la trasmissione delle competenze che si impara un mestiere. Bisogna avvicinarsi a queste realtà, acquisire più conoscenze possibili e poi, magari, trovare la propria strada e avviare un'attività in autonomia", ha aggiunto. fo3/mrc/gsl