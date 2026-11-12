Artigianato, Sofia (CNA) “Creare le opportunità per i giovani”

MILANO (ITALPRESS) - "C'è veramente la necessità di trovare nuove leve, nuovi ragazzi che vengano invogliati nelle attività artigianali. I canali che possono essere utilizzati sono molteplici. Bisogna creare le opportunità". Lo ha detto Bernardo Sofia, Vicepresidente nazionale della CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a margine del Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia. f03/mgg/gsl