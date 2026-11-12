Lombardia, Auricchio “Artigianato è professione di grandissimo valore”

MILANO (ITALPRESS) - "Il 27,7% delle imprese lombarde, pari a 226.000 sono artigiane, ma 500.000 persone lavorano nell'artigianato, vuol dire l'11% di tutta la forza lavoro della Lombardia. Il secondo e il terzo trimestre di quest'anno danno dei segnali fortemente incoraggianti di nuove imprese. Quello che insieme all'assessore Guidesi a Regione stiamo cercando di fare è far capire che l'artigianato è una professione di grandissimo valore". Lo ha detto il Presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, a margine del Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia. f03/mgg/gsl