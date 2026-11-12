Lombardia, Guidesi “Artigianato sia protagonista del futuro economico e produttivo”

Lombardia, Guidesi “Artigianato sia protagonista del futuro economico e produttivo”

MILANO (ITALPRESS) - "Noi vogliamo che l'artigianato continui a essere protagonista nel futuro del nostro sistema economico e produttivo. Per noi l'artigianato è molto importante perché ha elementi di creatività, di innovazione, ma anche di continuità di mestieri tradizionali". Lo ha detto Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, a margine del Festival del Made in Lombardia. f03/mgg/gsl