Artigianato, Massetti “Per rilanciarlo servono passione e nuove generazioni”

MILANO (ITALPRESS) - "Per rilanciare l'artigianato in Italia serve che i giovani si appassionino a un mestiere. L'artigianato è passione e senza questa non servono neanche i messaggi pubblicitari. I ragazzi devono avere il coraggio di buttarsi, entrare in una bottega e provare, senza paura di sbagliare". Lo ha detto Eugenio Massetti, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese, sottolineando l'importanza di avvicinare le nuove generazioni al mondo artigiano, a margine del Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia . "I giovani cercano libertà di scelta e spazi per esprimersi. L'artigianato può offrire questa possibilità, lasciando anche una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Ma alla base deve esserci una forte passione: bisogna capire cosa piace fare e mettersi alla prova", ha aggiunto. f03/mrc/gsl