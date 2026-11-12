Artigianato, Bonato “Innovazione e formazione per non restare indietro”

MILANO (ITALPRESS) - "Le nuove tecnologie sono strumenti che si possono utilizzare bene o male, ma oggi non se ne può fare a meno, sia per il marketing sia per la pianificazione e la gestione dell'impresa". Lo ha detto Mattia Bonato, responsabile produzione di Biciclette Rossignoli, sottolineando l'importanza dell'innovazione per mantenere competitività e qualità nel settore, a margine del Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia. f03/mrc/gsl