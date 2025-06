Arriva ‘Sicilia in Tavola’, cultura, gusto e formazione a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il 19 e 20 giugno 2025, a partire dalle ore 16:30, si svolgerà presso l’Hotel Giardino Inglese – Via Libertà a Palermo l’iniziativa “Sicilia in Tavola – Tradizioni, sostenibilità e innovazione”, evento realizzato da European Culture University (ECU) e promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

L’evento, inserito nel calendario ufficiale della Sicilia – Regione Europea della Gastronomia 2025, rappresenta un’occasione di dialogo tra territorio, cultura alimentare e innovazione, con un focus particolare sulla dieta mediterranea, l’agricoltura digitale e il futuro delle professioni agroalimentari. Il progetto mira a coinvolgere studenti, cittadini, imprese locali e istituzioni in una riflessione attiva sul valore della filiera agroalimentare siciliana e sulle sue potenzialità evolutive.

L’iniziativa intende rafforzare la consapevolezza sull’importanza dell’educazione alimentare e promuovere un approccio integrato tra cultura gastronomica, salute, innovazione e sviluppo sostenibile.

Si rifletterà su come l’intelligenza artificiale può influenzare i processi agricoli e formativi, e si favorirà il dialogo tra mondo accademico, imprese e società civile. Attesa la partecipazione dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo e del Direttore Generale Fulvio Bellomo. L’evento sarà anche occasione per rilanciare le politiche agroalimentari nel quadro delle strategie europee e dei bandi in uscita. “La nostra agricoltura è un patrimonio identitario che il mondo ci invidia”, afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo.

“Salvaguardarla significa tutelare tradizioni secolari e, allo stesso tempo, affrontare con visione e competenza le nuove sfide poste dall’innovazione digitale e dall’intelligenza artificiale. Sicilia in Tavola non è soltanto un evento divulgativo, ma uno spazio di confronto attivo tra istituzioni, produttori, scuole e mondo della ricerca. Ci consente di promuovere la qualità e la sostenibilità delle nostre filiere e di orientare i giovani verso un’agricoltura moderna, competitiva e consapevole. Come Assessorato, siamo impegnati a rendere sempre più accessibili strumenti concreti, a partire dai bandi europei e regionali, per sostenere imprenditori agricoli – giovani e meno giovani – e rafforzare l’intera filiera. È questa la direzione giusta per accompagnare il sistema agroalimentare siciliano verso un futuro innovativo e resiliente.”

“Abbiamo voluto creare un’occasione autentica di confronto e partecipazione, capace di connettere il sapere accademico, l’esperienza agricola, la cultura del cibo e la visione digitale”, spiega Francesco Panasci, direttore del progetto Sicilia in Tavola.

“La sostenibilità, per noi, non è un concetto astratto: è un percorso concreto che parte dalla terra e arriva alla tavola, passando per la scuola, le imprese e la comunicazione. In questi due giorni daremo voce a chi ogni giorno costruisce il valore del nostro territorio: produttori, studenti, docenti, esperti. Racconteremo una Sicilia che sa innovare restando fedele a sé stessa. Un’agricoltura intelligente, una dieta consapevole, una formazione ancorata al territorio: sono questi gli ingredienti della nostra proposta per un’Europa che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici”.

