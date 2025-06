Area alpina, Zilli “Eusalp progetto strategico, Friuli-Venezia Giulia contribuirà al rilancio”

MILANO (ITALPRESS) – “Nel confermare l’importanza di Eusalp per lo sviluppo dell’area alpina, le regioni italiane hanno condiviso la necessità di rafforzare la regia politica della Macrostrategia. Il contributo del Friuli Venezia Giulia per rendere più incisiva Eusalp si propone di migliorare l’interazione tra le strutture di governance, attribuendo una regia politica che stimoli un miglior coinvolgimento e coordinamento dei gruppi di azione, sede di confronto dei portatori di interesse dei territori”. È il commento dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che oggi ha preso parte a Milano, in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, al tavolo politico convocato dall’assessore regionale allo sviluppo economico della Lombardia, Guido Guidesi, in qualità di coordinatore nazionale delle regioni italiane.

Eusalp è la strategia macroregionale alpina dell’Unione Europea, una collaborazione transfrontaliera tra 48 soggetti istituzionali (Stati, regioni e province autonome) che si trovano intorno alla catena alpina e che include Francia, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Italia e Slovenia. La strategia mira a promuovere temi quali lo sviluppo sostenibile dell’area alpina, la protezione ambientale, una mobilità sostenibile, la ricerca accademica e la crescita economica, la piena occupazione e l’innovazione. Eusalp, avviato nel 2015, interessa un’area con una popolazione di circa 80 milioni di persone.

Come ha spiegato Zilli “la Regione Friuli Venezia Giulia, in vista della revisione della strategia, avanza una proposta articolata che mira a valorizzare le specificità del territorio alpino attraverso azioni concrete nei campi della ricerca, dell’innovazione, dell’energia e della sostenibilità, oltre che nel superamento degli ostacoli all’accessibilità”. In condivisione con le altre regioni oggi è stato definito un documento politico il cui punto di partenza è la volontà di impegnarsi politicamente nel rilancio della macrostrategia. Sul fronte della ricerca e della sostenibilità, il Friuli Venezia Giulia propone di avviare una collaborazione trasversale nell’arco alpino per promuovere un ecosistema dell’idrogeno che coinvolga la filiera produttiva, le infrastrutture e i trasporti. Si punta alla creazione di un Alpine Hydrogen Lab diffuso, che metta in rete i centri di ricerca e le infrastrutture esistenti, favorendo l’applicazione e lo sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno. Al contempo, si sostiene il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca e l’incentivazione di progetti innovativi che coinvolgano sia il mondo scientifico che il sistema produttivo.

Un altro obiettivo strategico è la promozione di un ecosistema delle scienze della vita, volto a stimolare l’innovazione e la creazione di partenariati tecnologici e commerciali, favorendo il dialogo tra attori pubblici e privati e sostenendo progetti di open innovation. In un’ottica di sostenibilità ambientale, si propone infine un piano specifico per la gestione forestale delle Alpi, volto a incentivare pratiche di selvicoltura sostenibile, la certificazione forestale e l’impiego del legno certificato nella bioedilizia, in sinergia con le politiche europee in tema di efficienza energetica e decarbonizzazione. Per quanto riguarda il superamento degli ostacoli all’accessibilità, la Regione sottolinea l’importanza della digitalizzazione come leva per garantire servizi innovativi anche nelle aree più remote. Si propone il potenziamento delle infrastrutture digitali e dei collegamenti transfrontalieri, migliorando la competitività, la sicurezza e la sostenibilità delle attività economiche alpine.

Particolare attenzione è riservata alla mobilità sostenibile e all’interconnessione dell’area alpina, con interventi mirati a colmare le distanze tra le zone interne e i principali centri di offerta di servizi, in linea con la Strategia Nazionale per le Aree Interne. L’obiettivo è rendere il territorio alpino sempre più accessibile, coeso e innovativo, mantenendo vive le tradizioni locali e proiettandole verso il futuro.

