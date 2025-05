TRIESTE (ITALPRESS) – “Lo sport in Friuli Venezia Giulia si arricchisce ulteriormente con l’Apu in A1, cosicché avremo due squadre nella massima serie di basket, con Trieste e Udine: è una soddisfazione enorme e, insieme ai complimenti, rivolgo un grande in bocca al lupo alla società bianconera, una società solida che ha saputo investire e che è stata in grado di affermarsi in un campionato molto competitivo”. Con queste parole il governatore Massimiliano Fedriga ha accolto oggi nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione a Trieste società e giocatori dell’Apu Udine, guidati dal presidente Alessandro Pedone e presenti con il trofeo appena vinto e recando in dono al governatore una maglietta bianconera con il numero 1.

“Bene ha fatto la società Udinese – così Fedriga – a investire sul nuovo PalaCarnera con il sistema del project financing che ha visto la Regione protagonista per la parte pubblica: questa soluzione potrà garantire all’Apu una stabilità nel lungo periodo assicurando a Udine una nuova struttura sportiva di alto livello e una grande opportunità per il territorio”.

