PALERMO (ITALPRESS) – Approvata dall’Ars la norma sull’editoria, con una dotazione finanziaria di quattro milioni di euro. “L’approvazione della norma sui fondi all’editoria rappresenta un risultato importante e atteso. Una scelta doverosa che il mio governo ha sempre sostenuto, e riproposto anche oggi, per rafforzare il pluralismo dell’informazione tipico di un Paese democratico. Il voto palese dell’Aula dimostra che la leale collaborazione istituzionale è l’unica via per dare risposte concrete e responsabili alla società siciliana”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

LE REAZIONI

“Un segnale importante per la stampa e il mondo dell’editoria siciliana – commenta il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia -. L’Aula ha approvato una norma con una dotazione economica di 4 milioni di euro da destinare alle imprese siciliane che operano nel settore dell’informazione, le quali potranno ricevere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. La pluralità dell’informazione va sostenuta non solo con le belle parole, ma soprattutto con azioni concrete ed è quello che abbiamo fatto approvando la legge”.

“Il Fondo per l’editoria siciliana approvato dall’Ars nell’ambito della Finanziaria – aggiunge Giorgio Assenza, capogruppo di FdI – costituisce un aiuto concreto a un settore fondamentale e purtroppo in crisi. Fratelli d’Italia ha voluto con forza questa norma che prevede la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per investimenti ovvero per fabbisogno di capitali. Prendiamo atto con grande soddisfazione anche del fatto che l’Aula ha accolto trasversalmente l’appello del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il quale aveva auspicato che almeno su questa norma non si facesse richiesta di voto segreto. Auspichiamo, inoltre, che si prosegua così anche per il resto della Finanziaria, cioè con confronto costruttivo tra maggioranza e opposizioni e con votazioni palesi”.

“L’approvazione della norma sui contributi all’editoria, inserita nella finanziaria e sostenuta dal gruppo Pd, rappresenta un sostegno concreto al mondo dell’informazione e del giornalismo – dichiara Michele Catanzaro, capogruppo del Pd, a proposito dell’articolo 7 della manovra finanziaria in discussione all’Ars –. Anche in questo caso abbiamo presentato emendamenti migliorativi rispetto al testo iniziale, è importante che dopo le due precedenti bocciature dovute ai soliti litigi interni alla maggioranza, siamo finalmente riusciti ad approvare questa norma”.

“L’approvazione dell’articolo 7 della legge finanziaria regionale, che istituisce il fondo per l’editoria, rappresenta un risultato importante, frutto di un lungo lavoro portato avanti in questi mesi per dare risposte concrete a un settore in forte sofferenza ma che resta, comunque, perfettibile”, dichiara Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana. “Ci siamo spesi a lungo – prosegue – con l’obiettivo di rendere questa misura il più possibile inclusiva, coinvolgendo tutti gli operatori dell’editoria, oggi fortemente penalizzati dalla concorrenza dei social network, dall’abusivismo e dagli effetti distorsivi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, fattori che rendono il comparto sempre più fragile e precario”. “Siamo particolarmente soddisfatti – sottolinea – per l’approvazione della nostra proposta di includere nel fondo anche le emittenti radiofoniche, inizialmente escluse. Si tratta di un riconoscimento importante per un segmento fondamentale del sistema informativo regionale”. “Altrettanto significativo – aggiunge il vicepresidente dem – è l’impegno assunto affinché le risorse siano destinate alle emittenti che garantiscono occupazione regolare, con dipendenti contrattualizzati nel pieno rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Un criterio di equità e legalità che l’assessore ha confermato verrà applicato in sede di emanazione del decreto attuativo”. “Siamo consapevoli – conclude Giambona – che la norma è perfettibile nella fase di decretazione, sia rispetto all’obiettivo di garantire maggiore stabilità occupazionale, sia nel rafforzare il sostegno a un’informazione libera, pluralista e indipendente. Resta però un passo avanti importante per dare respiro a un settore in crisi e tutelare il diritto dei cittadini a un’informazione trasparente e di qualità”.

