Ucciso a Milano dopo la truffa del finto carabiniere, i due sospettati restano in carcere

MILANO (ITALPRESS) – Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per i due cittadini egiziani, Hamdi Shoukri Hassan di 19 anni e Mohamed Reda Abouelfetouh di 22 anni, accusati a vario titolo di rapina aggravata e omicidio ai danni di Nicola Luciano Re. La vittima, un uomo di 92 anni noto come Lino ed ex dipendente dell’Alfa Romeo originario di Buccino, è deceduta al Policlinico il 28 ottobre scorso, un giorno dopo l’aggressione subita nel suo appartamento in via Muratori, nel quartiere Porta Romana.

Nel corso dell’udienza di convalida davanti al gip, i due indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Milano, coordinati dalla Procura, il diciannovenne si sarebbe introdotto nell’abitazione al quarto piano spacciandosi per un carabiniere per farsi consegnare oggetti d’oro e le fedi nuziali, mentre il complice di 22 anni attendeva all’esterno svolgendo la funzione di palo. A seguito della reazione dell’anziano, il giovane lo avrebbe colpito alla testa prima di darsi alla fuga. A dare una svolta decisiva al caso è stata l’autopsia, che ha smentito l’ipotesi iniziale di un malore o di una caduta accidentale, evidenziando fratture craniche dovute a un’aggressione violenta. A incastrare i due sospettati sono stati i filmati dei sistemi di videosorveglianza che hanno immortalato la fuga e il momento in cui il 19enne ha gettato un cappellino bianco tra le transenne di un cantiere, i riscontri del DNA isolato sul copricapo e l’analisi dei tabulati delle telefonate ricevute dalla vittima.

– foto da video Polizia di Stato –

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