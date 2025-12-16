TEL AVIV (ITALPRESS) – In un videomessaggio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto “ai governi occidentali di fare ciò che è necessario per combattere l’antisemitismo e fornire la sicurezza e la protezione necessarie per le comunità ebraiche in tutto il mondo”. Netanyahu ha consigliato all’Occidente di “ascoltare i nostri avvertimenti. Chiedo loro di agire ora”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
