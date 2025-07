Antonio Preziosi ospite a Canale d’Agordo per ‘Papa Luciani e speranza’

CANALE D’AGORDO (BELLUNO) (ITALPRESS) – Sabato 26 luglio, alle ore 21.00, presso la casa natale di papa Luciani (Via Rividella, 8), il direttore del Tg2, Antonio Preziosi, terrà un incontro dal titolo “Il significato della Speranza in Albino Luciani”. Ad accompagnare Preziosi saranno monsignor Davide Fiocco, responsabile della Comunicazione della Diocesi di Belluno- Feltre e membro della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, e Loris Serafini, direttore del Museo e della Casa natale di Papa Luciani. Quella del 26 luglio sarà una serata speciale dedicata alla figura luminosa di papa Albino Luciani, il “papa del sorriso”, in cui i relatori rifletteranno sul tema centrale della sua vita e del suo magistero: la speranza.

Ospite d’eccezione sarà Antonio Preziosi, direttore del Tg2 e voce autorevole del panorama giornalistico e culturale italiano, che guiderà il pubblico in un percorso di approfondimento umano e spirituale sul messaggio di speranza lasciato da Giovanni Paolo I. Durante l’incontro, Antonio Preziosi presenterà anche il suo ultimo libro dedicato a Papa Leone XIV, mettendo in dialogo due figure pontificie accomunate dall’attenzione al sociale e dalla profonda fiducia nella Provvidenza.

Antonio Preziosi non è nuovo a Canale d’Agordo: già in passato, infatti, il direttore del Tg2 è stato un gradito ospite del Musal dove ha avuto modo di raccontare e approfondire i contenuti delle sue due opere dedicate al papa del sorriso, Indimenticabile e Il sorriso del Papa. Libri che non sono semplici biografie, ma strumenti di riflessione per comprendere la profondità e l’attualità del messaggio di Giovanni Paolo I.

L’incontro si terrà in un luogo carico di storia e spiritualità: la casa natale di papa Luciani, a Canale d’Agordo. Questa umile casa, costruita nel Settecento e ristrutturata nel tempo dalla famiglia Luciani, custodisce il racconto intimo e profondo delle sue radici familiari e del suo percorso umano.

“Oggi la casa si presenta come un vero e proprio luogo della memoria – si legge in una nota -, dove ogni stanza parla della semplicità e della fede che hanno formato la personalità del “papa del sorriso”. Partecipare all’incontro in questo luogo non è solo un’occasione culturale, ma un vero viaggio nel cuore della vita di papa Luciani, a pochi passi dalla sua culla, dalla sua famiglia, dalla sua fede. Un contesto unico, che renderà la serata ancora più emozionante e significativa”.

