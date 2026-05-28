Antonio Gozzi nominato Cavaliere del Lavoro: “Essere unico ligure è motivo di orgoglio, premio ai valori e alla mia squadra”

GENOVA (ITALPRESS) – “Ricevere la nomina a Cavaliere del Lavoro rappresenta per me un onore profondo e una gratificazione che desidero condividere con tutte le persone che in questi anni hanno camminato al mio fianco. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro Adolfo Urso e il ministro Francesco Lollobrigida e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e il suo presidente Ugo Salerno per questa prestigiosa onorificenza“. Lo ha detto il presidente del gruppo Duferco Antonio Gozzi. “Essere tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati in Italia e l’unico rappresentante della Liguria in questa tornata è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto rappresenta il riconoscimento di una storia costruita con sacrificio, visione, passione e senso di responsabilità.

In tutti questi anni ho sempre creduto in un’idea di impresa fondata sui valori, sulle persone, sul lavoro e sulla capacità di guardare lontano. Oggi Duferco è un importante gruppo internazionale, capace di innovare, diversificarsi e competere nei mercati globali senza mai perdere il legame con il territorio e con le proprie radici”.

“Se riguardo questo percorso, il primo pensiero va anche a Bruno Bolfo, con cui tutto è iniziato. Per me è stato un vero maestro. Nei suoi confronti avrò sempre un profondo debito di riconoscenza per ciò che mi ha insegnato e per quello che ha fatto per la mia famiglia. Questo traguardo assume un significato ancora più importante pensando al percorso di crescita e al passaggio generazionale che oggi vede protagonisti i miei figli, Augusto e Vittoria. Vederli portare avanti con entusiasmo, competenza e senso di appartenenza il lavoro costruito in tanti anni rappresenta una delle soddisfazioni più grandi e un valore inestimabile. Ho sempre pensato che il successo di un’impresa non si misuri soltanto nei numeri, ma nella capacità di creare opportunità, valore, occupazione e futuro per le persone. Questo riconoscimento rafforza ancora di più il mio impegno a continuare a lavorare con serietà, responsabilità e amore per il nostro Paese” conclude Gozzi.

– foto ufficio stampa Duferco –

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