Antonello Venditti, al via il tour “Daje! Live summer 2026”

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via martedì 7 luglio, da Bard (Aosta) “Daje! Live summer 2026”, il nuovo tour di Antonello Venditti. “Quest’anno ho deciso di fare solo una decina di concerti in posti intimi e molto particolari, che non ho frequentato molto nel corso degli anni – afferma Antonello Venditti – Questi concerti saranno diversi dalla ritualità di “Cuore”. Sarà una sorpresa molto interessante anche dal punto di vista musicale”.

Queste le prime date del tour: 07 luglio 2026 – BARD (Aosta) – Piazza d’Armi – nell’ambito di Estate al Forte, 10 luglio 2026 – LUGANO (Svizzera) – Piazza Riforma – nell’ambito di Estival Jazz, 15 luglio 2026 – BIBIONE (Venezia) – Piazzale Zenith – nell’ambito di Suoni di Mare, 24 luglio 2026 – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Trapani) – Area Porto Nuovo – nell’ambito di Castellammare Art Music Week, 17 agosto 2026 – TERMOLI (Campobasso) – Arena del Mare, 21 agosto 2026 – CASTIGLIONCELLO (Livorno) – Castello Pasquini – nell’ambito di Castiglioncello Festival, 30 agosto 2026 – OSTUNI (Brindisi) – Arena Bianca – Foro Boario, 02 settembre 2026 – MATERA – Cava Del Sole.

– foto Parole e Dintorni –

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