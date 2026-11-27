ROMA (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli si conferma il più veloce nel venerdì del Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1, realizzando il miglior tempo in 1’23″077 anche nella seconda sessione di prove libere, dopo aver dominato le FP1. La Mercedes è sugli scudi, poichè anche George Russell dimostra un ottimo passo, chiudendo a 0″127 dal neo campione del mondo (secondo crono). Lando Norris migliora la prestazione della sessione precedente, salendo al terzo posto a 0″445 dall’italiano e piazzandosi ancora davanti al compagno di box Oscar Piastri (quarto, a 0″472). Quinto tempo per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che accusa un ritardo di 0″489″ dalla vetta e che precede l’altra Red Bull di Isack Hadjar (a 0″506). Le Ferrari non decollano: Charles Leclerc (+1″022) e Lewis Hamilton (+1″139) sono rispettivamente settimo e ottavo. Già nelle FP1 Antonelli, fresco iridato, aveva portato la sua vettura al vertice, fermando il cronometro sull’1’23″217. Alle sue spalle si era piazzato il compagno di squadra George Russell, con un ritardo di +0″507; in terza piazza la Red Bull di Isack Hadjar (+0″661). Ferrari attardate fin dalla prima sessione, anch’essa chiusa da Leclerc col settimo tempo e da Hamilton con l’ottavo. Domani si torna in pista alle 15.30 italiane per la terza sessione di prove libere; mentre alle 19, lungo la pista di Losail, ci sarà il via delle qualifiche.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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