Angelilli “L’aerospazio ha infiniti campi di applicazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Lavorare insieme per rafforzare il trasferimento tecnologico dalla ricerca all'impresa, al mondo industriale. Ma anche disponibilità verso i comuni. L'aerospazio ha infiniti campi di applicazione al servizio delle imprese, ma anche dei cittadini e del territorio". Così Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio a margine della firma dell’Accordo quadro di collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La vicepresidente ha inoltre evidenziato le risorse messe in campo per sostenere lo sviluppo delle imprese, annunciando 115 milioni di euro e due bandi in collaborazione con Cassa depositi e prestiti. L'accordo è stato sottoscritto dall’ambasciatore Mario Cospito, commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana. xu1/vbo/gtr