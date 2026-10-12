Arte contemporanea, sindaco Bolsena “Un sogno che si avvera”

ROMA (ITALPRESS) - “È un sogno che si avvera. Noi abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, ma soprattutto sono anni che facciamo tanto per l'arte contemporanea. L'obiettivo l'abbiamo già dichiarato, è quello di creare resilienza, creare un'opportunità per i nostri ragazzi di rimanere a vivere nel nostro territorio e di ritornare. Perché l'arte può fare questo? Perché l'arte dà una speranza, dà un futuro, crea anima, movimento". Lo ha dichiarato Andrea Di Sorte, Sindaco di Bolsena, commentando il titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028 che si sono aggiudicate insieme Civita di Bagnoregio e Bolsena, in provincia di Viterbo. xc7/pc/azn