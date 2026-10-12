Teresa Mannino “La mia comicità per rilancio del quartiere Danisinni a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “La comicità arriva dritta al cuore e alla pancia delle persone, crea emozioni per cui ci si sente tutti coinvolti. In questo caso la cosa meravigliosa è che possiamo fare qualcosa tutti insieme, da soli non ci saremmo riusciti; ogni biglietto sarà un albero o una pietra di questa Foresta urbana, che è per tutta Palermo". Così l’attrice e autrice comica palermitana, Teresa Mannino, a margine della presentazione dello spettacolo "I monologhi del mio cuore" che si terrà il 4 novembre prossimo al Teatro Massimo di Palermo. Una serata di beneficenza, promossa in collaborazione, tra gli altri, con la Fondazione Teatro Massimo, finalizzata alla nascita della “Foresta Urbana” nel quartiere Danisinni. "Porterò sul palco I monologhi del mio cuore: la mia scrittura nasce da questa terra, prenderò pagine dei miei spettacoli precedenti e li riproporrò in un modo nuovo - sottolinea -. Il mio punto di vista sulla Sicilia è cambiato un po’: mi concentrerò su tutto quello che mi ha ispirato. Danisinni è un quartiere speciale: nella mia prima vita palermitana non ci ero mai venuta, non sapevo cosa mi fossi persa. La Foresta urbana sarà un altro fiore di questo luogo meraviglioso: c’è tanto da vedere e da vivere. Essendo stata lontana più di vent’anni ero convinta che non sarebbe cambiato niente, ma non è così: ho visto tantissimi cambiamenti, spesso in meglio anche se non sempre”. xd8/vbo/gtr