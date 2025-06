Anas, gara d’appalto da 219 milioni per il Ponte dei Congressi a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Anas SpA (società del Gruppo FS Italiane) in qualità di soggetto attuatore e per conto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri, ha avviato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e dei servizi di monitoraggio geotecnico strutturale (in corso e post opera) e di bonifica di ordigni bellici, per la realizzazione del Ponte dei Congressi e della viabilità accessoria, la sistemazione delle banchine del Tevere e l’adeguamento del Ponte della Magliana. L’importo complessivo a base di gara è di 218.598.523,15 euro.

L’opera, il cui completamento è previsto entro il 2031, collegherà l’autostrada di Fiumicino e il quartiere Eur. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per l’8 ottobre 2025 alle ore 12:00. L’intervento è inserito nel Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (allegato 1 al DPCM dell’11 giugno 2024, ID 134). Il costo complessivo dell’opera ammonta a 298,2 milioni di euro, finanziati con 8,6 milioni di fondi del Giubileo 2025 e 289,6 milioni di fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Roma Capitale.

La progettazione del Ponte dei Congressi e della relativa viabilità accessoria è iniziata nel 2007, con l’inserimento dell’opera nel “Piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità”. L’obiettivo è migliorare la viabilità e la connettività nell’area del Ponte della Magliana, l’unico collegamento tra il GRA e Roma EUR, e connettere la riva destra del Tevere (interessata dai flussi dell’Autostrada Roma-Fiumicino, via della Magliana e via Isacco Newton) con la riva sinistra (interessata dai flussi nel quartiere EUR, via Cristoforo Colombo, via del Mare-via Ostiense e via Laurentina). Il progetto definitivo in gara, verificato e approvato dal CdA di Anas il 22 maggio 2025 , prevede la realizzazione di un’infrastruttura stradale di collegamento tra l’autostrada di Fiumicino e il quartiere Eur, all’interno di un più ampio progetto di riabilitazione della valle del Tevere tra il Ponte della Magliana e il Nuovo Ponte dei Congressi.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema stradale con un anello rotatorio a senso unico per collegare le carreggiate in direzione Roma e Fiumicino tramite rampe di connessione. Inoltre, sono previsti miglioramenti e adeguamenti delle viabilità adiacenti per garantirne la funzionalità. Sarà anche implementato un nuovo sistema per ciclisti e pedoni, al fine di promuovere la mobilità sostenibile. Infine, il progetto include la creazione di un nuovo Parco Fluviale del Tevere, che si estenderà tra il Ponte della Magliana e il Nuovo Ponte dei Congressi. Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 20 punti per la componente economica e 80 punti per quella tecnica. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stimato in circa 6 anni.

