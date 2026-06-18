Ambrosetti Teha club, Schifani “Sicilia da ultima della classe a modello di efficienza”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è passata dall’essere l’ultima della classe a una regione che dà lezioni di efficienza e si trasforma in modello. Oggi siamo primi in Italia per aumento dell’occupazione, secondi per crescita del Pil, con un trend superiore alla media nazionale e una dinamica positiva degli investimenti che favorisce il rafforzamento della presenza di gruppi industriali nazionali e internazionali”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando i dati emersi nel corso dell’incontro del Teha club, l’hub di imprenditori riunito da Studio Ambrosetti a Villa Malfitano, a Palermo. L’appuntamento, realizzato in sinergia con la piattaforma Verso Sud, è stato l’occasione per fare il punto sui valori economici dell’Isola e approfondire priorità di sviluppo e strumenti che la Regione sta predisponendo per attrarre nuovi investimenti. “La Sicilia troppo spesso è stata raccontata attraverso i suoi problemi. Ora bisogna osservare i progressi e riportare ciò che sta davvero cambiando – ha aggiunto Schifani – Ringrazio per questo Studio Ambrosetti e gli imprenditori di Teha club, che hanno riconosciuto il lavoro svolto dal mio governo nel raggiungere parametri economici mai sfiorati in passato e che oggi sono diventati realtà. Il cambiamento più importante – ha concluso – non riguarda tuttavia i singoli indicatori, ma la nuova immagine di una Sicilia forte e credibile, dove l’affidabilità rappresenta l’asset immateriale decisivo per ottenere la fiducia di chi vorrà investire. La Sicilia è infatti oggi la prima regione nel Sud Italia per valore aggiunto delle multinazionali estere, a conferma di una crescente attrattività”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

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