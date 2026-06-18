Intesa tra Procura di Palermo, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate nella lotta a evasione e reati tributari

PALERMO (ITALPRESS) – Potenziare il contrasto all’evasione fiscale e ai reati tributari: questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato oggi dal Procuratore Capo di Palermo, Maurizio de Lucia, dal direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Claudia Cimino e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, generale B. Domenico Napolitano negli uffici della Procura della Repubblica di Palermo.

Il protocollo adottato, della durata biennale, consentirà, infatti, di migliorare e semplificare i processi di comunicazione tra le istituzioni, consentendo uno scambio informativo più rapido, tenuto conto delle novità apportate dalla recente riforma fiscale in ordine agli affetti che la riscossione dei tributi e, più in generale, la definizione dell’obbligazione tributaria hanno sul procedimento penale.

L’accordo prevede anche la possibilità di attivare, su richiesta dell’organo ispettivo procedente, un coordinamento tecnico-operativo per la disamina delle fattispecie più complesse di evasione fiscale e suscettibili di generare implicazioni penali, così da pervenire a valutazioni condivise e coerenti sia in ambito amministrativo che penale, a vantaggio della certezza e chiarezza del sistema nel suo complesso. Il documento siglato si inserisce nel solco della strategia promossa dagli attori istituzionali a tutela della legalità in ambito fiscale e costituisce un’iniziativa che rafforzerà il contrasto sinergico ad ogni forma di illegalità in tale ambito.

– Foto ufficio stampa GDF –

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