Altro record del mondo per Duplantis, vola a 6.29

ROMA (ITALPRESS) – Armand Duplantis ha centrato a Budapest, nel corso della tappa Gold del Continental Tour, il tredicesimo record del mondo del salto con l’asta della sua incredibile carriera. Lo svedese, con cittadinanza statunitense, nella capitale dell’Ungheria, ha saltato 6 metri e 29 centimetri.
