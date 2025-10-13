Altro italiano detenuto ad Alligator Alcatraz, la Farnesina assicura assistenza consolare

ROMA (ITALPRESS) – Il Consolato Generale d’Italia a Miami e la Farnesina stanno seguendo il caso di un altro connazionale detenuto presso la struttura detentiva di “Alligator Alcatraz” (recentemente rinominata “Florida Soft Side South Center”), a seguito del suo arresto avvenuto il 16 settembre, nell’ambito di un procedimento penale aperto a suo carico lo scorso 16 aprile 2025. Lo riferisce una nota della Farnesina.

I funzionari consolari, in stretto contatto con la famiglia, hanno potuto contattare il connazionale nei giorni scorsi. Il Consolato ha inoltre preso contatti con gli ufficiali dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), che hanno comunicato l’imminente trasferimento del connazionale presso la struttura di Bakersfield, in California.

