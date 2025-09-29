Media, almeno 29 morti a Gaza dall’alba negli attacchi israeliani
GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Almeno 23 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza City, mentre altri sei sono morti in altre zone della Striscia dall’alba. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera, citando fonti ospedaliere nell’enclave. Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, nelle ultime 24 ore a Gaza sono state uccise 50 persone e 184 ferite.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
