Media, almeno 29 morti a Gaza dall’alba negli attacchi israeliani

Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15472707r) Palestinians check the debris of the Mushtaha Tower in Gaza City following an Israeli military strike on September 5, 2025, amid the war between Israel and the Hamas militant movement. The Israeli military said it struck a high-rise in Gaza City on September 5, shortly after announcing it would target tall buildings identified as being used by Hamas ahead of its forces' planned conquest of the urban hub. Photo by Omar Ashtawy apaimages Palestinians check the debris of the Mushtaha Tower in Gaza City following an Israeli military strike, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory - 05 Sep 2025

GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Almeno 23 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza City, mentre altri sei sono morti in altre zone della Striscia dall’alba. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera, citando fonti ospedaliere nell’enclave. Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, nelle ultime 24 ore a Gaza sono state uccise 50 persone e 184 ferite.

(ITALPRESS).

