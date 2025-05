All’Onu focus su moda e sostenibilità

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - In occasione del 4° Annual Meeting del United Nations Fashion and Lifestyle Network, svoltosi lunedì presso la sala Ecosoc al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York, l'Italpress ha avvicinato Federica Marchionni, CEO di Global Fashion Agenda, una delle voci più autorevoli nel promuovere un cambiamento reale nel settore moda verso pratiche sostenibili, etiche e inclusive. L’evento, co-ospitato dall’Ufficio ONU per le Partnership e dalla Fashion Impact Fund, ha riunito oltre 200 leader del settore, policy maker, designer e attivisti, con l’obiettivo di accelerare il contributo dell’industria della moda e del lifestyle al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Nel suo intervento, Marchionni ha sottolineato come il cambiamento non sia più un'opzione, ma una necessità. Ha parlato del ruolo fondamentale della trasparenza delle filiere, del design circolare, e della moda rigenerativa, e ha richiamato alla responsabilità tanto i produttori quanto i consumatori. Non si può più ignorare l’impatto ambientale e sociale della moda: innovazione e consapevolezza devono camminare insieme, ha affermato. xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)