All’Ersu di Palermo donati due impianti fotovoltaici

PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina, presso la residenza universitaria Santi Romano dell’Ersu Palermo si è svolta l’inaugurazione degli impianti fotovoltaici dati in beneficenza da parte di tre aziende: le due aziende siciliane SEAC ESCO srl e POWERSOLUTIONS srl, e l’azienda cinese JOLYWOOD SOLAR. Il taglio del nastro è stato fatto da Margherita Rizza, nella duplice veste di segretario generale ad interim della Regione Siciliana e di presidente dell’Ersu Palermo, ringraziando il presidente della Regione, Renato Schifani, che aveva espresso il desiderio che questa donazione avvenisse in favore degli studenti universitari siciliani. Il dirigente generale dell’Istruzione in Sicilia, Vincenzo Cusumano, auspicando future collaborazioni istituzionali con le autorità presenti in favore dell’Istruzione, ha portato anche il benvenuto dell’assessore regionale dell’istruzione, Mimmo Turano.

Presenti alla giornata il rappresentante dell‘Ambasciata cinese in Italia, Zeya Chen, e il segretario generale della Camera di commercio cinese in Italia, Wang Hong, che hanno portato il messaggio delle rispettive autorità. Dopo il ringraziamento della comunità studentesca portato dai rappresentanti degli studenti Giovanni Milisenda e Francesco Salatiello, e del direttore di Ersu Palermo, Ernesto Bruno, a seguire si sono svolti due talk con al centro il tema della transizione energetica come opportunità per lo sviluppo socio-economico.

Hanno partecipato al dibattito, con la moderazione dell’energy manager della Regione Siciliana, Roberto Sannasardo: Alessio Ascione (co-founder -Seac Esco srl), Ivan Rizzo (CEO -Powersolutions EMEA Srl), Junhong Chen (country manager Italia – Jolywood Europe), Francesco Sala (energy manager – ERSU Palermo), Francesco Guarino (Centro di sostenibilità e transizione ecologica, Università degli studi di Palermo), Eros Miani (CEO Fototherm Srl-Referente regionale FVG Italia Solar), Salvatore Midili (rappresentante Italia Solare), Giuseppe Tonelli (responsabile mercato italiano – Bank of China Milan Branch), Guido Reggiani (partner – Studio Gianni & Origoni), Caterina Gargiulo (project manager – SeaPower srl), Luca Mario Bonardi (CEO – Duferco Engineering Spa Hydrogen Valley in Sicilia), Riccardo Ricci (project manager – CMC Italy Srl), Domenico Sartore (CEO – SE Project, Chairman of Ecoprogetti).

I due impianti donati hanno una potenza totale di 50 KW che potranno produrre circa 82mila KWh di energia elettrica pulita l’anno: numeri che equivalgono a un risparmio di circa 20mila euro l’anno; così l’ERSU potrà abbattere le emissioni di anidride carbonica per una quantità di 770 tonnellate l’anno. Ciò in linea con la volontà della governance ERSU di contribuire al risparmio energetico e al continuo miglioramento degli aspetti dell’ ESG (Environmental, Social and Governance) nella gestione del patrimonio pubblico. L’impianto non ha avuto alcun costo per l’ERSU e, oltre a un risparmio di circa 400mila euro nel suo intero ciclo di vita, ha un forte valore simbolico relativamente alla platea dei destinatari, ovvero gli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica assistiti da ERSU Palermo in Sicilia occidentale: sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo dell’incontro e la cooperazione tra i popoli per il benessere comune.

