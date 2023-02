CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia ferroviaria di Catania, nel corso dei servizi di controllo in ambito ferroviario, ha salvato un uccello, della specie barbagianni, che si muoveva con difficoltà tra i binari. Gli agenti hanno notato il rapace in mezzo alla linea ferrata del secondo binario della locale stazione centrale, così, dopo aver posto in essere tutte le dovute precauzioni per inoltrarsi sulla linea ferroviaria, hanno raggiunto il volatile, riponendolo in una scatola.

L’animale ferito è stato successivamente affidato al Distaccamento Corpo Forestale di Catania per le cure veterinarie del caso e l’eventuale reinserimento nell’habitat naturale.

