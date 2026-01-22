Home Video News Xinhua Alla scoperta della giada nella cultura preistorica cinese a Lingjiatan
Alla scoperta della ricca storia del sito archeologico di Lingjiatan nella contea di Hanshan, a Ma'anshan, nella provincia orientale cinese di Anhui. Risalente a 5.300-5.800 anni fa, l'area rivela raffinati manufatti in giada che riflettono la cultura preistorica cinese legata a questo minerale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)