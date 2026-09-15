Alla Camera confronto su atto medico, Fnomceo “A tutela di ogni cittadino”

ROMA (ITALPRESS) - Alla Camera dei Deputati è stato presentato il libro "Etica e atto medico", insieme a un documento di indirizzo dell'Ordine di Roma. All'incontro hanno partecipato rappresentanti della professione medica, delle istituzioni e del mondo accademico. Al centro del confronto, l'identità del medico di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e alla crescente complessità dei sistemi sanitari. Per il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, l'atto medico è "l'espressione più vera, più sincera" del servizio sanitario nazionale, a tutela di ogni cittadino. mrc/azn